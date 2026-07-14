La marcha de España calienta la previa de las semifinales

Con los líderes habituales a manos de la trompeta y dos bombos, y las peñas ‘Furia Española’ y ‘Marea Roja’, cientos de aficionados españoles se congregaron a kilómetro y medio del estadio de Dallas para, a pesar de las altas temperaturas, calentar aún más el ambiente en las horas previas al encuentro.

Los cánticos más habituales se repitieron con el “yo soy español” junto con el himno de España. Eso sí, salió a la palestra la rivalidad con Francia con cánticos de “es francés el que no bote”, incluso con tres aficionados franceses que aportaron color azul a la marcha roja.

Eso sí, también tuvo protagonismo el blanco, equipación con la que España jugará este martes las segundas semifinales de un Mundial en su historia y que se convirtió desde el primer momento en un fenómeno de ventas, hasta llegar a agotarse.