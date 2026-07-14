Mac Allister: "Queremos defender la camiseta y nuestro país de la mejor forma"

"Nosotros lo tomamos como un partido de fútbol, como una semifinal de un Mundial, entendemos todo lo que hay atrás y toda la historia, eso es algo que no podemos cambiar", dijo Mac Allister, que atendió a los medios en el centro deportivo del club de la MLS Atlanta United, donde Argentina realizó su última sesión antes del partido.

"Lo que podemos hacer es defender la camiseta y nuestro país de la mejor forma adentro de una cancha, es lo que siempre hicimos y lo que queremos hacer nuevamente. Ojalá que salga de la mejor manera", añadió.

Mac Allister anotó un gol en los cuartos de final contra Suiza y está jugando en una posición ligeramente distinta respecto a lo que suele hacer en el Liverpool, pero destacó que la comunicación clara con el técnico Lionel Scaloni le ayuda.

"(Scaloni) es así con todos, sobre todo cuando hacemos los videos postpartido intentamos intercambiar muchas opiniones. Él es de escuchar y nosotros lo agradecemos. Entendemos que es por su experiencia, es argentino, pasó por la selección, sabe lo que significa y al final todos queremos lo mejor para el equipo. Por nuestro lado, agradecimiento porque a veces es complicado de ver", afirmó.