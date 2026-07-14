Oyarzabal iguala a Butragueño y Villa con cinco goles en un Mundial

El internacional español firmó su quinto tanto del campeonato al marcar de penalti frente a Francia en el minuto 22 del partido, una cifra que le permite situarse sexto en solitario en la clasificación histórica de goleadores españoles en un solo Mundial.

Hasta ahora, el mejor registro lo compartían Emilio Butragueño, autor de cinco goles en México 1986, cuatro de ellos ante Dinamarca en octavos de final de dicho torneo, y David Villa, que alcanzó la misma cifra en Sudáfrica 2010, torneo en el que España conquistó el único título mundial de su historia.

Oyarzabal refuerza su papel como una de las referencias ofensivas de la selección de Luis de la Fuente, con 18 goles y seis asistencias en sus últimos 21 partidos con el equipo dirigido por el técnico riojano.

El gol también consolida su posición entre los máximos goleadores de la historia de la selección española. El delantero suma 30 tantos como internacional y se mantiene entre los mejores artilleros de España.

Clasificación que encabeza David Villa, con 59 goles, seguido por Raúl González (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37), David Silva (35), Mikel Oyarzabal (30) y Fernando Hierro (29).

Oyarzabal, ejerciendo como delantero titular de Luis de la Fuente, ha escalado puestos en dicha clasificación y ha anotado goles clave, como el que le dio la victoria a España en la final de la Eurocopa de 2024 frente a Inglaterra.