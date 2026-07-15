El Real Madrid entrena por tercer día consecutivo sin los mundialistas

Jose Mourinho, ya con su equipo técnico perfilado, todavía no tiene a su disposición a los jugadores que han disputado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, así como a los que todavía quedan con vida en competición: Marc Cucurella, con España, y Jude Bellingham, con Inglaterra.

Los jugadores del primer equipo presentes en el entrenamiento (Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio) estuvieron acompañados por un grupo de canteranos para completar los ejercicios.

La sesión de trabajo empezó en el gimnasio y continuó con activaciones y ejercicios de posesión y circulación del balón, incluyendo finalización en porterías. Terminó con varios partidos disputados sobre un terreno de juego de reducidas dimensiones.

Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes, lesionados, siguen inmersos en sus procesos de recuperación.

El conjunto blanco tiene programados por el momento dos encuentros amistosos antes del inicio del nuevo curso: frente al Fiorentina, el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), y ante el Deportivo de La Coruña, el 12 de agosto en Riazor, con motivo de la 71.ª edición del Trofeo Teresa Herrera.