Fútbol Internacional
15 de julio de 2026 a la - 14:05

La eliminación francesa atrae 20,2 millones telespectadores en el país, récord este 2026

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París, 15 jul (EFE).- La derrota francesa en las semifinales del Mundial ante España (0-2) atrajo, de media, 20,2 millones de telespectadores en el país, un récord en 2026 y la mejor audiencia desde la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024.

Por EFE

Según Médiamétri, el canal M6, que transmitió el encuentro del martes, mejoró los más de 16 millones de telespectadores de media de los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, el pasado 9 de julio y saldados con una victoria francesa (2-0).

Transmitido gratuitamente a las 21 hora local, el encuentro logró atraer al 73 % de la audiencia.

A pesar de los buenos datos de audiencia, M6 no logrará rentabilizar lo invertido en los derechos de transmisión de 54 de los 104 partidos del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, explicó a L'Équipe el presidente del grupo audiovisual, David Larramendy.

El ejecutivo aseguró, no obstante, que el canal ha superado, durante el Mundial, los 104 millones de euros de ingresos logrados por el conglomerado público France Télévisions durante los Juegos Olímpicos de París de 2024.

La prensa francesa estimó que M6 desembolsó 120 millones de euros por esos derechos.