Andrés García, nuevo refuerzo para el Getafe de los uruguayos Boselli y Satriano

Andrés García, de 23 años, jugó en el juvenil del Levante, con el que debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey precisamente frente al Getafe.

Tras su paso por el conjunto granota puso rumbo a la Liga inglesa para incorporarse al Aston Villa, en el que jugó las dos últimas campañas disputando dieciocho partidos a las órdenes de Unai Emery.

Andrés García es el sexto refuerzo del Getafe para la próxima temporada tras el defensa costamarfileño Jean-Yves Valou, el central uruguayo Juan Sebastián Boselli, los centrocampistas Mario Martín y Ramón Terrats y el delantero uruguayo Martín Satriano.