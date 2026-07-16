Fútbol Internacional
16 de julio de 2026 a la - 07:05

Andrés García, nuevo refuerzo para el Getafe de los uruguayos Boselli y Satriano

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Getafe (España), 16 jul (EFE).- El lateral derecho español Andrés García, perteneciente al Aston Villa, jugará la próxima temporada en el Getafe en calidad de cedido, según informó este jueves el club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

Andrés García, de 23 años, jugó en el juvenil del Levante, con el que debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey precisamente frente al Getafe.

Tras su paso por el conjunto granota puso rumbo a la Liga inglesa para incorporarse al Aston Villa, en el que jugó las dos últimas campañas disputando dieciocho partidos a las órdenes de Unai Emery.

Andrés García es el sexto refuerzo del Getafe para la próxima temporada tras el defensa costamarfileño Jean-Yves Valou, el central uruguayo Juan Sebastián Boselli, los centrocampistas Mario Martín y Ramón Terrats y el delantero uruguayo Martín Satriano.