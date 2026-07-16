El Fenerbahçe turco ficha al delantero inglés Mason Greenwood por 4 años

Greenwood fue recibido en el aeropuerto por una multitud de seguidores del Fenerbahçe y tiene previsto firmar su contrato mañana, viernes, en una ceremonia en el estadio del club.

El joven delantero, salido de la cantera del Manchester, ha suscitado expectación en la afición turca por su destacado juego en el Marsella francés, al que llegó hace dos años procedente del Getafe.

"Ha sido un largo proceso. Ha tomado su tiempo completarlo, pero estoy muy feliz de estar aquí. Es una muy buena experiencia para mí; estoy dispuesto a empezar una nueva aventura", dijo el jugador a la televisión del club.

"También mi novia tiene muchas ganas de descubrir esta cultura. Además tenemos dos hijas. Va a ser una experiencia bonita", agregó Greenwood tras aterrizar con su familia en el aeropuerto de Estambul.

El jugador firmará con el club por cuatro años, según la nota del Fenerbahçe, que no ha hecho público los detalles financieros del acuerdo.

El Fenerbahçe fue subcampeón de la Superliga turca en las últimas cinco temporadas y no ha ganado esta competición desde 2014.