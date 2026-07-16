La FIFA celebra la decisión del TJUE sobre su reglamento de agentes de fútbol

La organización se mostró "especialmente complacida" de que el tribunal haya confirmado que elementos clave del FFAR como, por ejemplo, "el requisito de licencia para los agentes, el límite a las comisiones por servicio, la prohibición de la representación múltiple, la regla de que el cliente paga y la regla de pago prorrateado", según comunicado.

El TJUE determinó el pasado día 9 que el reglamento de agentes de fútbol de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) puede ser compatible con el derecho de la competencia de la UE, siempre y cuando persiga "un objetivo legítimo de interés general".

La corte europea, con sede en Luxemburgo, se pronunció así frente al caso presentado por la empresa de gestión deportiva ROGON, junto con una empresa austriaca y su fundador, dedicados al fichaje de futbolistas, contra la DFB.

Según explicó el Tribunal, la federación alemana adoptó en 2015 un reglamento relativo a la actividad de los agentes de jugadores en el que regulan aspectos como la concesión de licencias, el registro y la remuneración de los agentes, así como sus relaciones con los clubes y los jugadores.

Entre otras cosas, impone la obligación de registro para los agentes y su sometimiento a diversos estatutos, así como divulgar las remuneraciones y los pagos efectuados a los mismos.

Para la FIFA, esta sentencia proporciona una "importante orientación jurídica a los actores del fútbol".

"Celebramos el respaldo del tribunal a las normas clave del FFAR, el reconocimiento de la autoridad y legitimidad de la FIFA para regular la actividad de los agentes dentro del sistema de transferencias de fútbol, ​​así como la orientación sobre cómo se aplica el derecho de la competencia de la UE al FFAR", declaró Emilio García Silvero, director jurídico y de cumplimiento normativo de la FIFA.

"Continuaremos analizando detenidamente la sentencia completa y sus implicaciones prácticas. En cualquier caso, y a pesar de este avance positivo, tenemos previsto invitar a representantes de los agentes a una reunión en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar una solución consensuada", agregó Silvero en el comunicado.