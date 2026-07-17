Club marroquí MAS de Fez ficha a portugués Rui Almeida tras salida de español Pablo Franco

El MAS anunció el fichaje en un comunicado en el que explicó que el entrenador portugués cuenta con una amplia trayectoria en la que ha acumulado "gran experiencia en varios clubes y competiciones europeas e internacionales".

La misma fuente añadió que Almeida tiene también una experiencia previa en la liga marroquí "lo que le ha permitido adquirir un buen conocimiento del fútbol nacional".

Almeida sucede al español Pablo Franco que dejó recientemente el MAS apenas unos días después de conducir al club marroquí a la conquista de la Botola Pro 2025-2026, un título que rompió una sequía de 41 años sin proclamarse campeón de Liga.

Ni el técnico español, que asumió la dirección del club para una temporada, ni el MAS han ofrecido detalles sobre los motivos de esta salida.

Medios marroquíes apuntan que Franco habría decidido no continuar en el equipo una vez finalizado su contrato para atender otras posibles ofertas pese a los intentos de la directiva del club por renovarle.