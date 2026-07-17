El argentino Anselmi debuta en un Elche sin refuerzos ante el Kaizer Chiefs sudafricano

El encuentro comenzará a las 19.00 horas (17.00 GMT) en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia, sureste de España), y permitirá calibrar el grado de adaptación del equipo a los planteamientos tácticos del preparador argentino.

El Elche que afrontará este compromiso estará formado por los jugadores que continúan de la pasada temporada, reforzados por un nutrido grupo de canteranos.

El conjunto ilicitano aún no ha hecho ningún fichaje para la próxima temporada en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y, además, no podrá contar con el austríaco David Affengruber, de vacaciones tras su participación en el Mundial, ni con Buba Sangaré, también con permiso tras conquistar la pasada semana el Europeo sub-19 con España.

Este primer ensayo también permitirá comprobar si varios de los jugadores cedidos que han regresado al club cuentan con minutos y tienen opciones de seguir en el primer equipo a las órdenes de Anselmi.