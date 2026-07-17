Una juez de Gran Canaria ordena al futbolista Sergio Araujo alejarse de su exmujer e hija

El exdelantero de la UD Las Palmas, que ahora milita en el Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay, tampoco podrá ponerse en contacto con la denunciante ni aproximarse a su lugar de trabajo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En el ámbito civil, el juzgado atribuye provisionalmente la guarda y custodia de la hija menor a la madre, manteniendo el ejercicio conjunto de la patria potestad hasta que se dicte resolución en el correspondiente procedimiento de familia. Asimismo, mantiene el régimen de alimentos previamente establecido.

La magistrada también ordena el desalojo de la vivienda familiar de la capital grancanaria por parte de las personas que la ocupaban (familiares y personas de confianza del futbolista), disponiendo la entrega de las llaves y la restitución del inmueble a la denunciante y a su hija, con el apoyo de la Policía en caso de ser necesario.

El auto que contiene estas medidas se fundamenta en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales que, según recoge la resolución, apuntan a que la vivienda constituía el domicilio habitual de la denunciante y su hija antes de la ocupación objeto de investigación.

El procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas adoptadas tienen carácter cautelar, sin prejuzgar el resultado final del proceso judicial ni la responsabilidad penal de las personas investigadas, precisa el TSJC.