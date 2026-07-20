"Argentina hecha añicos": los medios balcánicos coronan la gloria mundialista de España

El principal diario de Croacia, Jutarni List, aseguró que "los argentinos llegaron a la final por accidente, y luego se portaron de forma vergonzosa".

El portal Nacional.hr combinó el resultado con un juicio editorial tajante al escribir la victoria de España como "completamente merecida" y describir la actuación de Argentina como "catastrófica".

En lugar de celebrar la victoria española, Novine.hr recopiló las reacciones mediáticas sobre el encuentro y publicó un titular que calificaba la final como "extremadamente decepcionante".

También la prensa de Serbia fue muy expresiva, como el diario Telegraf, que aseguró que Argentina "se avergonzó a sí misma" y fue "hecha añicos" por España, mientras que la cadena Nova aseguró que una "vergonzosa Argentina cayó en la prórroga" y habló del "adiós sin gloria de Messi".

En Bosnia y Herzegovina, los titulares de la prensa también se centraron mucho en el colapso argentino.

Klix.ba y Scena.ba describieron a Argentina como "impotente", mientras que Zenit.ba fue más allá y afirmó que España "asfixió por completo" a los sudamericanos.

Por su parte, SCSport destacó que "Argentina cayó sin disparar un solo tiro".