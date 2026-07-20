Iñaki Williams felicita a Nico por hacer historia y ser orgullo para los inmigrantes

"Has hecho historia" al ganar del Mundial, ha publicado Iñaki Williams en las redes sociales en su felicitación a su hermano menor.

Al mismo tiempo, ha expresado su agradecimiento a Nico por hacer que "millones de inmigrantes se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir" lo que él ha vivido y de que "millones de españoles empaticen" con su historia, que es "la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor".

"Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por lo siglos de los siglos. Te admiro. Te amo. Campeón del mundo", ha finalizado el mayor de los hermanos Williams.