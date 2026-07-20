Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 13:00

Iñaki Williams felicita a Nico por hacer historia y ser orgullo para los inmigrantes

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Bilbao (España), 20 jul (EFE).- El jugador del Athletic y de la selección de Ghana Iñaki Williams ha felicitado a su hermano Nico por conseguir, más allá del trofeo de campeón del mundo de fútbol con España, que millones de inmigrantes como sus padres se sientan orgullosos y que millones de españoles empaticen con su historia.

Por EFE

"Has hecho historia" al ganar del Mundial, ha publicado Iñaki Williams en las redes sociales en su felicitación a su hermano menor.

Al mismo tiempo, ha expresado su agradecimiento a Nico por hacer que "millones de inmigrantes se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir" lo que él ha vivido y de que "millones de españoles empaticen" con su historia, que es "la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor".

"Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por lo siglos de los siglos. Te admiro. Te amo. Campeón del mundo", ha finalizado el mayor de los hermanos Williams.