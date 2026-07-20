Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 10:00

Merz felicita a España y destaca que ha recuperado el título para Europa

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Berlín, 20 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó a España por la conquista del título mundial y destacó que el equipo de Luis de la Fuente lo ha recuperado para Europa.

Por EFE

"Muchas felicidades equipo", dice en español el mensaje de Merz en Instagram, acompañado por una foto de la selección celebrando el título.

"Habéis recuperado el título para Europa, un gran éxito", agregó el cancilller.

España derrotó en la final a Argentina por 1-0 con gol de Ferran Torres en la prórroga y obtuvo su segundo título mundial.

En 2022 Argentina había ganado el título, interrumpiendo una racha europea que había empezado en 2006. En 2006 Italia fue la campeona del mundo, en 2010 España, en 2014 Alemania y en 2018 Francia.