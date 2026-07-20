Sorteo de la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia

Tre Fiori (SMR) - Floriana (MLT)/ Drita (KOS)
Borac (BIH)/FC Petrocub (MDA) - Vitebsk (BLR)/ Sutjeska-Nikšić (MNE)
Flora Tallinn (EST)/The New Saints (WAL) - Inter Club d'Escaldes (AND)
Vardar (MKD)/Riga (LVA) - Atert Bissen (LUX)/ETO Győr (HUN)
Istanbul Başakşehir (TUR)/Inter Turku (FIN) - Vaduz (LIE)/Atlètic Club d'Escaldes (AND)
Dinamo Tbilisi (GEO)/Žalgiris (LTU) - HNK Hajduk Split (CRO)/Pafos (CYP)
Partizan Beograd (SRB)/UNA Strassen (LUX) - Panevėžys (LTU)/Tobol (KAZ)
Paksi (HUN)/Panathinaikos (GRE) - Spartak Trnava (SVK)/CSKA 1948 (BUL)
Vojvodina (SRB)/AFC Ajax (NED) - Shelbourne (IRL)/Nõmme Kalju (EST)
Fotbal Club FCSB (ROU)/Auda (LVA) - Aluminij (SVN)/Dinamo City (ALB)
Zimbru Chisinau (MDA)/Noah (ARM) - BATE Borisov (BLR)/Sion (SUI)
Železničar Pančevo (SRB)/Braga (POR) - Neftchi (AZE)/Dinamo-Minsk (BLR)
Valur (ISL)/Zrinjski Mostar (BIH) - GAIS (SUE)/Nordsjælland (DIN)
Sheriff Tiraspol (MDA)/Maccabi Tel-Aviv (ISR) - St. Gallen 1879 (SUI)/Benfica (POR)
Hapoel Tel-Aviv (ISR)/Ludogorets 1945 (BUL) - MŠK Žilina (SVK)/GKS Katowice (POL)
AEK Larnaca (CYP)/Beitar Jerusalem (ISR) - Liepāja (LVA)/Austria Wien (AUT)
Alashkert (ARM)/CFR 1907 Cluj (ROU) - Tromsø (NOR)/Hradec Králové (CZE)
Dynamo Kyiv (UKR)/PAOK (GRE) - Qarabağ (AZE)/CSKA Sofia (BUL)
Universitatea Cluj (ROU)/Brann (NOR) - Dila Gori (GEO)/Apollon Limassol (CYP)
Lugano (SUI)/Dukagjini (KOS) - NSÍ Runavík (FRO)/Koper (SVN)
Raków Częstochowa (POL)/Valletta (MLT) - Hammarby (SUE)/RSC Anderlecht (BEL)
Helsinki (FIN)/Coleraine (NIR) - Motherwell (SCO)/Havnar Bóltfelag (FRO)
Malisheva (KOS)/Hibernian (SCO) - Bravo (SVN)/Shkëndija (MKD)
Göteborg (SWE)/Levadia Tallinn (EST) - LNZ Cherkasy (UKR)/KAA Gent (BEL)
Paide Linnameeskond (EST)/PFC Zire (AZE) - Santa Coloma (AND)/SK Rapid (AUT)
Bohemian (IRL)/Ballkani (KOS) - Beşiktaş JK (TUR)/Midtjylland (DIN)
Debreceni (HUN)/Pyunik (ARM) - Polissya (UKR)/ Copenhagen (DEN)
Varaždin (CRO)/Jablonec (CZE) - RFS (LVA)/Vestri (ISL)
HNK Rijeka (CRO)/Derry City (IRL) - Stjarnan (ISL)/Ilves Tampere (FIN)
Twente (NED)/Ferencvárosi (HUN) - DAC 1904 (SVK)/Velež Mostar (BIH).