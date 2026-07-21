Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez rechazan críticas contra la selección argentina

"Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos", expresó Mac Allister a través de sus redes sociales.

El centrocampista del Liverpool inglés mostró su dolor por haber "estado tan cerca" del bicampeonato, reconoció que el equipo debió sufrir y enfrentó adversidades durante la competición y subrayó: "Nadie nos va a quitar lo que vivimos durante esta Copa del Mundo".

"Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue", añadió el mediocampista, que agradeció además el apoyo de la afición en Estados Unidos y en el multitudinario recibimiento de este lunes en Buenos Aires tras la derrota por 1-0 ante España en la final del domingo.

Martínez, por su parte, enfatizó que "el resultado no define el camino recorrido" y dijo que "siempre será un orgullo" representar a la Argentina.

"Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'", agregó el zaguero, en respuesta a las celebraciones en el mundo por su derrota argentina en la final y a las críticas contra la Albiceleste durante y después del torneo por su comportamiento y su estilo de juego.

"Cuidemos a nuestro país", añadió, al tiempo que felicitó a España "por su merecido título".