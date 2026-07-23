El Borussia Dortmund se despide de Adeyemi: "Gracias por cuatro años de aurinegro"

"Gracias por cuatros años de aurinegro", escribió en redes sociales el club de Dortmund, cuyos colores defendió el extremo germano, de 24 años, desde la campaña 2022-2023 hasta la 2025-2026.

"¡Te deseamos sólo lo mejor para el futuro, Karim!", señaló el mensaje del club al que llegó Adeyemi procedente del Salzburgo.

En uno de sus mensajes de despedida, el club de la ciudad del oeste germano, que terminó segundo en la clasificación de la Bundesliga en la campaña 2025-2026, con 73 puntos y sólo por detrás del campeón, el Bayern Múnich (89 unidades), precisó que el jugador se había dirigido a los responsables de la entidad para expresar su deseo de cambiar de equipo.

Adeyemi tenía contrato en vigor con el Borussia Dortmund hasta el próximo verano.

En el día de su despedida del club alemán, el Borussia de Dortmund publicó también en redes una nutrida galería de imágenes del futbolista, en las que se le ve celebrar goles vestido de aurinegro, con hinchas, en entrenamientos y desplazamientos con el que ha sido su equipo las últimas cuatro campañas.

"Quiero dar las gracias por estos cuatro años maravillosos en el Borussia Dortmund. Al club, a mis compañeros y a la afición, que han hecho que cada partido fuera especial con su apoyo. Le deseo todo lo mejor al Borussia Dortmund para el futuro", dijo Adeyemi en un comunicado publicado por el club alemán

En sus cuatro años en el equipo de Dortmund, Adeyemi marcó 23 goles en 98 partidos.

Además, disputó 37 encuentros de la Liga de Campeones, en los que anotó doce tantos, y seis duelos de la Copa de Alemania, competición en la que marcó un gol.

Adeyemi integró la plantilla del Borusia Dortmund que llegó a la final de la edición de la Liga de Campeones de la temporada 2023-2024.

En ese partido disputado en Londres, el Real Madrid se impuso 2-0 para levantar su 15ª 'Orejona'.