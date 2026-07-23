Kempes: “No nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”

“Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. No les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos”, comenzó en un vídeo compartido en sus redes sociales el campeón del mundo con Argentina en 1978.

“Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante”, agregó la leyenda argentina.

No obstante, expresó que "hay una diferencia enorme" entre el nivel del equipo y "las cosas" que están circunlando en las redes en las últimas jornadas.

“Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, aseguró ‘El Matador’.

Por último, el que fuera jugador del Valencia y Hércules en España y Rosario Central y River Plate en su país, finalizó: “Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina”.

Argentina, campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022, defendía en Estados Unidos, México y Canadá el título logrado en Catar. El equipo de Lionel Scaloni alcanzó la final, pero la perdió ante España por 1-0, con gol de Ferran Torres.