La Federación Alemana podría presentar mañana a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador

Aunque la invitación de la DFB a la conferencia de prensa, convocada a las 11.00 horas (9.00 GMT), no da detalles, se sabe que se ha venido negociando para incorporar al extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool, cuyo impedimento clave era el contrato vigente como director global de fútbol del consorcio Red Bull.

En las últimas horas, medios alemanes han hablado de un arreglo con Red Bull consistente en que la DFB donará un millón de euros a una fundación del gigante de las bebidas energéticas dirigida a combatir la cuadraplejía.

Entre Klopp y la DFB ya había un acuerdo, con lo que la última palabra la tenia Red Bull.

Klopp es una de las personalidades que más ha marcado el fútbol alemán en las últimas décadas, sobre todo en sus años con el Borussia Dortmund, al que sacó dos veces campeón desafiando la hegemonía del Bayern Múnich, y llegó a una final de la Liga de Campeones.

Su siguiente estación fue el Liverpool, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones, además de varios títulos ingleses, incluida la Premier League.