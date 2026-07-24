Braz renueva hasta 2028 tras liderar la etapa más laureada de Portugal

Bajo el lema «Continuaremos ganando», la federación prolongó su confianza en Braz, quien, además de dirigir a la selección absoluta, coordina toda la estructura del fútbol sala portugués.

El presidente de la FPF, Pedro Proença, calificó la renovación como una decisión «natural» y se mostró convencido de que Portugal seguirá obteniendo éxitos con el técnico y su equipo de trabajo.

«Con su liderazgo, visión e inagotable capacidad de trabajo, el fútbol sala continuará su camino de afirmación en el panorama nacional e internacional», señaló Proença en el comunicado de la federación.

El dirigente describió a Braz como «un nombre consensuado en el deporte nacional» y «un ejemplo de humanismo y profesionalidad».

Jorge Braz, al frente de la selección desde 2010, ha conducido a Portugal durante su periodo de mayor éxito internacional, con la conquista de los Europeos de 2018 y 2022, el Mundial de 2021 y la primera Finalissima, disputada en 2022.

La selección portuguesa fue también subcampeona de Europa en 2026, después de perder por 3-5 ante España en la final celebrada en Liubliana, un resultado que puso fin a ocho años de dominio continental luso.

Portugal había quedado eliminado anteriormente en los octavos de final del Mundial de 2024 por Kazajistán, derrota que terminó con una racha de 48 encuentros oficiales sin perder iniciada en 2016.

Braz afirmó que el nuevo contrato representa la confianza de la federación en el proyecto desarrollado durante los últimos años, aunque recalcó que el propósito no consiste simplemente en darle continuidad.

«No es continuar, es reforzar y mejorar. Hasta 2028 tenemos muchos desafíos por delante, la clasificación para el Mundial y todas las demás competiciones que tendremos, el Europeo sub-19 y el Europeo femenino», explicó.

El seleccionador sostuvo que Portugal debe mantener su presencia habitual en las fases decisivas de las grandes competiciones.

«Tenemos que estar siempre en las decisiones. Portugal ha estado en ese nivel en el fútbol sala y ese ha sido nuestro historial. Para continuar ahí hace falta mucho trabajo, pero nos gustan esas exigencias», añadió.

La renovación se produce en un momento de fortaleza del fútbol sala portugués, que también ha consolidado su peso en las competiciones de clubes. El Sporting de Portugal conquistó en mayo su tercera Liga de Campeones, tras derrotar al Palma español en la final, y se convirtió en el primer equipo no español que alcanza tres títulos europeos.

«Estamos aquí en cuerpo y alma para continuar ganando, pero, sobre todo, para seguir mejorando el proceso, para que ganar sea después una consecuencia de nuestro trabajo», concluyó Braz.