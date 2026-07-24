El Atlético de Madrid visitará al Olympique de Marsella el 14 de agosto

Será el último test para el equipo de Diego Pablo Simeone antes del arranque oficial del curso, programado para el miércoles 19 de agosto a las 21.00 horas (19.00 GMT) contra el recién ascendido Málaga en el Riyadh Air Metropolitano.

La primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) para los colchoneros se retrasa unos días a causa del regreso tardío del Mundial de varios de sus jugadores, como los campeones del mundo con España Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo o los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Thiago Almada y Juan Musso, que perdieron la final.

La pretemporada del Atlético de Madrid incluirá también los amistosos ya confirmados contra Getafe (29 de julio, a puerta cerrada, en el Centro Deportiva Majadahonda), Manchester United (1 de agosto) y Manchester City (9 de agosto).