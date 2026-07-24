Uruguayo Facundo Bernal se define "mediocentro posicional y con "salida limpia de balón"

Bernal, que llega del Fluminense brasileño y ha fichado hasta junio de 2031, comentó que su "característica principal es que puede ayudar a sacar la pelota con limpieza y también" añadió, que se considera alguien que aportará "mucho compañerismo" a un grupo que le ha parecido "bueno".

Otro de los fichajes, el lateral zurdo Fran García, procedente del Real Madrid, destacó que "desde que entras" en el Betis, "ves lo grande que es el club", en el que se ha encontrado con "gente dispuesta a ayudar en todo", lo que supone "una ayuda buenísima para el que llega nuevo", algo que ya le había anticipado el capitán, Isco Alarcón.

Fran García coincidió en el club madridista con Isco, quien le "recomendó venir antes de que se hiciera oficial su fichaje "porque es un club increíble, con gente maravillosa en todos los estamentos".

En la misma línea, el portero Diego Conde, cedido por el Villarreal hasta el próximo 30 de junio, subrayó que "este club tiene una gran magnitud social e institucional", por lo que se está "deseando impregnar de todo lo que significa el beticismo" durante un periodo de "adaptación" que es "sencillo porque todo e mundo colabora".

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, se mostró por "muy satisfecho" con estas primeras incorporaciones estivales, puesto que "eran la primera opción, tanto para" su "departamento como para Manuel Pellegrini, el entrenador chileno, "en las posiciones que había necesidad de reforzar".