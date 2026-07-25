Neymar y un doblete salvador para Santos ante Chapecoense, con protagonismo paraguayo

El astro brasileño abrió el marcador para el Santos en el minuto 35, con un remate sereno que llegó sin afán a la esquina del arco, tras recibir una asistencia de Igor Vinicius y realizar un rápido intercambio con el argentino Álvaro Borreal. Sin embargo, el panorama se torció para el “Peixe”. El empate del Chapecoense llegó en el minuto 50 por intermedio de Marcinho, y diez minutos después, un gol en contra de João Ananias al intentar despejar su propio arco puso en ventaja al conjunto de Santa Catarina.

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Sufrimiento y rescate sobre la hora

El Santos dominó en el inicio con una ofensiva casi permanente que el Chapecoense supo mantener a raya, pero la visita regresó del descanso decidida a dar el golpe. Poco se vio de una estrategia colectiva sólida en el equipo que vio nacer a Pelé y, pese al tanto inicial, el conjunto paulista sufrió para generar juego tras verse abajo en el marcador.

Con más empuje que fútbol, el Santos buscó la igualdad con insistencia a través de Gabriel Menino, Bontempo y el propio Neymar. La llave del agónico empate llegó en el minuto 88, tras una falta cometida sobre el paraguayo Gustavo Caballero que derivó en la pena máxima decisiva. El penal salvó al exjugador del Barcelona y del PSG en su retorno a la liga local tras su cuarto y último Mundial, evitando un traspié catastrófico para el Santos.

Panorama en la tabla y lo que viene

Con este resultado, el Santos continúa apenas un punto por encima de la zona de descenso a la segunda división, posiciones que actualmente ocupan el Vasco da Gama, el Mirassol, el Remo y el propio Chapecoense. La vigésima jornada del Campeonato Brasileño continúa este domingo con los encuentros. A las 16:00: Cruzeiro-Botafogo y Bahía-Corinthians. A las 18:30: Bragantino-Coritiba, Gremio-Fluminense y Flamengo-São Paulo. A las 19:30: Remo-Vitória, además del choque entre Palmeiras y Atlético Mineiro.