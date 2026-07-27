Álvaro Fidalgo, primero de los mundialistas en ponerse a las órdenes de Pellegrini

El entrenador chileno lo ha incluido en la lista de veintinueve futbolistas que se lleva a la concentración de esta semana en Marbella (Málaga) una vez que ha terminado sus vacaciones tras jugar el Mundial.

Tras una primera etapa en Alemania y una segunda en Sevilla, Marbella es el escenario elegido para la tercera fase de preparación de los verdiblancos, que esperan a sus otros dos mundialistas, el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández, y que contarán en la concentración marbellí con dos futbolistas que no estuvieron en Alemania y que avanzan en sus respectivos procesos de puesta a punto, el marroquí Ez Abde y Aitor Ruibal.

Es baja el portero Diego Conde, con una luxación en el hombro izquierdo que sufrió en el amistoso del pasado sábado ante el Granada, y es sustituido en la lista bética por el joven meta ucraniano de diecisiete años Yan Zhuravskyi.

Tras sendos amistosos jugados con Recreativo de Huelva y Granada, en esta concentración el equipo verdiblanco jugará en La Línea de la Concepción (Cádiz) ante el Olympique de Lyon francés el próximo miércoles 29 de julio y ante el Almería el 1 de agosto.

La convocatoria del Betis es la formada por Álvaro Valles, Manu González, Yan; Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Emmanuel, Junior Firpo y Fran García; Álvaro Fidalgo, Gnangoro, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Marc Roca, Isco, Iván Corralejo, Rica, Iker Losada y Nelson Deossa; y Antony, Gonzalo Petit, Morante, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Ez Abde y Aitor Ruibal.