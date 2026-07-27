Arrancó el torneo Clausura de Argentina con los paraguayos como protagonistas

Los principales protagonistas fueron los delanteros Gabriel Ávalos y Junior Marabel, quienes comenzaron el certamen celebrando goles.

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Ávalos fue una de las figuras de Independiente al abrir el camino del triunfo por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata. El atacante paraguayo fue titular y volvió a demostrar su poder de definición, ratificando el gran momento que atraviesa.

Por su parte, Junior Marabel hizo historia al convertir el primer gol del Torneo Clausura 2026. El delantero abrió el marcador para Sarmiento de Junín frente a Argentinos Juniors, aunque su equipo terminó cayendo por 3-2.

Otro compatriota de gran actuación fue Orlando Gill, quien disputó los 90 minutos en la derrota de San Lorenzo por 1-0 ante Lanús. Pese al resultado adverso, el arquero paraguayo respondió con varias intervenciones de mérito y evitó una diferencia mayor.

Precisamente en el conjunto granate fueron titulares y completaron todo el partido los paraguayos Juan José Cáceres y José Canale, piezas importantes en una defensa que mantuvo su arco en cero para asegurar los tres puntos.

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En Independiente Rivadavia, el delantero Álex Arce también fue titular y disputó el encuentro completo en el empate sin goles frente a Atlético Tucumán, mientras que Ronaldo Martínez sumó minutos al ingresar en la segunda mitad de la derrota de Talleres de Córdoba por 1-0 frente a Newell’s Old Boys.

El extremo Blas Armoa ingresó desde el banco de suplentes y colaboró en la victoria de Gimnasia de Mendoza por 1-0 sobre Central Córdoba, aportando velocidad y profundidad en los minutos finales.

Quien no tuvo participación fue el arquero Juan Espínola, suplente en Barracas Central, que dio uno de los grandes golpes de la jornada al vencer 1-0 a River Plate en el estadio Monumental.

La primera fecha dejó un saldo positivo para la legión paraguaya en Argentina, con dos goleadores, varios titulares de rendimiento destacado y la consolidación de varios compatriotas como piezas importantes en sus respectivos equipos.