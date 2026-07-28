El Rayo Vallecano se queda sin su estadio a dos semanas del comienzo de Liga en España

"Estamos muy sorprendidos y trabajamos para solventar esta situación", expresaron a EFE fuentes del club, que comenzará a trabajar de forma urgente en las reformas para subsanar dichos problemas este miércoles.

Según una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, previa a la futura remodelación, se ha generado una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que "compromete la seguridad y la operatividad del recinto".

El Rayo, que la pasada temporada finalizó octavo en la Liga EA Sports y subcampeón de la Liga Conferencia, tenía previsto debutar en su estadio en la segunda jornada de la competición el jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés a las 21.00 horas (19.00 GMT).

Según indicó en un comunicado el Ejecutivo madrileño, "el objetivo" es que el Rayo pueda seguir jugando en su estadio tras las reformas. Antes, se estrenará contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Queda tiempo pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque (estadio del Leganés), no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es", afirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga española.

El futbolista argentino Oscar Trejo, uno de los capitanes del Rayo Vallecano hasta la pasada temporada, afirmó este martes en un mensaje en sus redes sociales que "duele" ver que el club "no siempre esté a la altura de todo lo que podría llegar a ser" y que "merece estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa".

Trejo lamentó la situación en la que está inmersa el club: "El Rayo Vallecano es mucho más que un equipo. Es un barrio, una forma de entender el fútbol, una historia de lucha y una afición que nunca abandona".

El Gobierno autonómico es el propietario del Estadio de Vallecas, que ya fue motivo de conflicto la temporada pasada, incluso provocó que el Rayo no pudiese disputar en su feudo debido al mal estado del terreno de juego frente al Atlético de Madrid la jornada 24 de Liga, que finalmente se jugó en Leganés.

Además, La Comunidad de Madrid presentó el pasado junio una propuesta de remodelación integral del estadio de Vallecas, feudo del Rayo Vallecano, que incluye la ampliación del aforo hasta los 18.500 espectadores, la construcción de una nueva grada y la creación de un edificio multifuncional anexo con conexión directa al recinto. El coste aproximado sería de 60 millones de euros.

Su inauguración oficial tuvo lugar el 5 de junio de 1976. Al día siguiente, el Rayo Vallecano disputó allí su primer partido frente al Real Valladolid, con victoria local. Esa misma temporada el club lograría su primer ascenso a Primera División.

El recinto es propiedad de la Comunidad de Madrid (Gobierno regional) desde 1985. Hasta ese año perteneció al Estado español a través del Consejo Superior de Deportes (máximo organismo deportivo en el país), momento en el que fue transferido al Ejecutivo autonómico. Desde entonces, el Rayo Vallecano juega allí mediante acuerdos de cesión que se van renovando periódicamente.

El estado y mantenimiento de las instalaciones ha reabierto el debate sobre su futuro. La directiva del club, encabezada por su presidente Raúl Martín Presa, ha insistido en la necesidad de un nuevo estadio.

En 2024, el Gobierno regional planteó públicamente la posibilidad de trasladar el estadio fuera de Vallecas, lo que provocó una fuerte movilización de peñas, afición y colectivos del barrio bajo el lema ‘El Rayo no se mueve’. Dos años después, se apuntó a una reforma integral sin traslado.

El estadio tiene un aforo de 14.708 espectadores sentados y su rasgo arquitectónico más característico es que sólo cuenta con tres gradas: dos tribunas laterales y una grada de menor altura situada detrás de uno de los fondos.