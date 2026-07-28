Gvardiol renueva con el City hasta 2031

Gvardiol, que había sido relacionado con varios clubes europeos, ha renovado el contrato que firmó en 2023 y que terminaba en dos años y con ello ha acabado con los rumores sobre su futuro.

El futbolista de 24 años ha disputado 122 partidos con el City, marcando trece goles y ayudado a la conquista de la Premier League, una Copa de Inglaterra, una Copa de la Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

"En cuanto supe que el City quería renovarme, supe que era lo que quería. Es el mejor club para estar. He sentido mucho cariño y respeto durante los tres años que llevo aquí. Creo que van a llegar muchos éxitos en los próximos años", dijo Gvardiol en declaraciones al club.