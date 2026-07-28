Remco Evenepoel buscará este sábado su cuarta Clásica San Sebastián

El acto de presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de San Sebastián presidido por el alcalde, Jon Insausti, con presencia de instituciones, patrocinadores y de miembros de la organización.

Durante el evento se ha desvelado la notable participación para la edición de 2026, que cuenta con nombres ilustres del pelotón que tratarán de complicar su objetivo a Evenepoel, ganador en 2019, 2022, 2023.

En la lista provisional remitida por los equipos figuran Bauke Mollema, Mads Pedersen y Giulio Ciccone que fue el vencedor la pasada edición.

También se espera en la línea de salida a Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Nairo Quintana e Ion Izagirre, quien se despide del ciclismo esta temporada y estará por tanto ante su última oportunidad de brillar en la meta donostiarra.

La prueba volverá a tener su parte determinante en el tramo final de la jornada con el ascenso al mítico monte Jaizkibel, al alto de Erlaitz y al muro de Murgil con rampas de hasta el 20 % de desnivel, todos ellos en los 60 últimos kilómetros.

Esa criba final fue determinante el pasado año en el triunfo de Giulio Ciccone, que también estará en la salida, en el de Marc Hirschi en 2024, o en la victorias del propio Remco Evenepoel.

La Clásica San Sebastián, que cumple la edición número 45, tiene la máxima categoría UCI World Tour, reparte 400 puntos al ganador y ese es otro de los atractivos para el corredor belga, ahora segundo clasificado aunque muy alejado del líder Tadej Pogacar.