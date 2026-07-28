Tebas pide a los clubes ascendidos responsabilidad y pensar en el interés colectivo

"Nadie os ha reglado nada. Es un día para disfrutar, pero de hablar de responsabilidad. Ascender eleva la exigencia. No confundáis ambición con imprudencia. La primera se construye, la segunda deja facturas que suelen pagar otros", dijo Tebas, en presencia de los responsables del Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña y el Málaga, nuevos clubes de LaLiga EA Sports, junto a los de Tenerife, Eldense, Celta Fortuna y Sabadell.

En su mensaje, Tebas habló de las responsabilidades que deben asumir los clubes en materias como la económica, porque "el control económico no está para fastidiar a los clubes", sino que "está para evitar que ese sueño que habéis conseguido se convierta en pesadilla".

"No podemos tolerar el racismo, la violencia y la intolerancia. El club debe saber cuál es la línea roja que no debe pasarse. Y otra responsabilidad proteger nuestro producto audiovisual, la piratería es una lucha a favor de la sostenibilidad de los clubes y de la igualdad competitiva", añadió.

Tebas destacó también la importancia de los ascensos y los descensos, frente a un modelo de fútbol cerrado, y el papel determinante de la meritocracia deportiva para la supervivencia del deporte.

"Aquí no hay plazas reservadas, nadie juega por invitación o por el número de copas. Se asciende y se desciende. Aquí uno puede caer y puede volver como estamos comprobando. Eso mantiene vivo al fútbol. Los aficionados se enamoran de este deporte porque existe la posibilidad de ganar y perder. Cuando la meritocracia deportiva deje de importar dejará de ser una competición de verdad, habrá perdido su alma por eso vuestro ascenso tiene valor para nuestra Liga", añadió.

Javier Tebas aseguró por último que LaLiga "no es una institución externa a los clubes". "Sois vosotros, tenéis derechos, recursos pero también la obligación de participar, tomar decisiones y pensar en el interés colectivo, que una competición fuerte protege mejor a cada uno de sus clubes", concluyó.

Durante la recepción en la sede de LaLiga, el presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, aseguró que su club piensa seguir basándose en los mismos principios que le han llevado hasta aquí; José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, destacó el papel clave de la cantera en el futuro del club y el consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, resaltó que "los pilares del equipo están donde hace tres años".

Felipe Miñambres, como presidente del Tenerife y nuevo club de LLiga Hyperpotion, habló de "las muchas armas" de su equipo, junto a la presidenta del Eldense, Carolina Holguín, que apostó por consolidarse en la categoría.

Carlos Cao, director de infraestructuras del Celta Fortuna, apeló a la fuerza de su cantera y Pau Morilla-Giner, presidente del Sabadell, apostó por la mejora continua.