Vozinha, un fenómeno mediático en la lista de fichajes singulares del fútbol chileno

La llegada del jugador africano es el movimiento de mayor repercusión mediática en el fútbol chileno, sin precedentes, pero por razones diferentes y con distintas magnitudes conecta con el trío de estrellas mundiales.

El heroico portero, de 40 años, tiene un foco global bajo la nueva medida de la ‘viralidad’, luego de hacerse famoso con sus actuaciones en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con la que se ganó casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Su contratación es calificada como un "bombazo" mediático e internacional, amplificada por las redes sociales, donde es el portero con más ‘followers’ por encima del español Iker Casillas con casi 21 millones.

A diferencia de las grandes estrellas como Zamorano, Kempes o Vidal su carrera en el fútbol estuvo fuera del radar hasta el pasado Mundial.

El futbolista, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Y con un recorrido en clubes modestos: Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

Su arribo al Cacique, no obstante, batió récords y es excepcional, pero comparable al regreso del volante Arturo Vidal al equipo albo, a sus 36 años, por la curiosidad y singularidad que generaron.

La presentación del ‘King’ en Chile en 2024, luego de haber sido figura internacional con Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán recorrió la prensa internacional, especialmente Europa, sorprendida por la rareza del evento.

El descenso de Vidal desde un helicóptero hasta la cancha del estadio Monumental causó asombro, vestirse asemejando una armadura medieval, con espada, capa y corona, montado sobre un caballo negro logró calificativos de “surrealista”.

Para Colo Colo la vuelta del delantero chileno Iván Zamorano en 2003, es el fichaje de la figura de mayor renombre hasta la fecha porque, aunque tenía 35 años, llegó con el estatus de haber sido uno de los delanteros más famosos del mundo, figura y máximo goleador con el Real Madrid e Inter de Milán.

La contratación de ‘Bam Bam’ fue un acontecimiento mediático absoluto en la prensa tradicional y televisión del mundo, porque conmovió su gesto de jugar con el equipo que soñaba en su infancia sin cobrar un salario porque el club estaba en quiebra.

Fuera del conjunto albo, el fútbol chileno también tiene la historia de ‘el Matador’ Mario Kempes, el delantero campeón del mundo con Argentina en 1978 y goleador de ese certamen, que asombró al salir del retiro a los 41 años para jugar en la segunda división del país austral con el club Fernández Vial.

El exjugador del Valencia español y River Plate convirtió a un modesto equipo de provincia, de la ciudad de Concepción en noticia, por el pedido de su amigo Pedro Lucio Oliveira, quien era técnico del club.

Vozinha llega en el mejor momento de su carrera, aunque también sobre el final, tras llevar a su selección, Cabo Verde, hasta los dieciseisavos de final en su estreno mundialista.

Brilló con atajadas decisivas en el empate sin goles frente a España, a la postre campeona del mundo, que le valió halagos del destacado mediocampista francés Paul Pogba, quien escribió en sus redes sociales: "El portero de Cabo Verde es realmente algo waaaaw".

Además, tuvo buenas actuaciones ante Uruguay (2-2), Arabia Saudita (0-0) y la también finalista Argentina, con la que cayeron de forma ajustada por 3-2 en tiempo suplementario.

Colo Colo será el mayor salto económico de su carrera. Tras ganar cerca de 10 mil dólares en Portugal, Vozinha recibirá en Chile cerca de 25 mil dólares, según la prensa especializada, y su contrato será de seis meses con opción de extenderlo un año más.

Su valorización en el mercado deportivo también creció, según registros especializados de transferencias, llegó a Gil Vicente tasado en 350 mil euros en 2016 y la cifra fue descendiendo hasta los 50 mil durante su paso por Chaves.

Su irrupción en el Mundial revirtió la tendencia y aterriza en Santiago con una valoración cercana a los 500 mil euros.