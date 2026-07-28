Zizou toma el timón de los 'bleus'

Tras los dos años de Laurent Blanc y los catorce de Didier Deschamps, otra estrella de la selección campeona del mundo aterriza en la selección, pero, por su carrera y por lo que representa, Zizou aporta un valor simbólico superior. Su contrato inicial prevé afrontar la próxima Liga de Naciones, Eurocopa y el Mundial de España, Portugal y Marruecos.

"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró el nuevo seleccionador en una rueda de prensa de presentación que despertó una enorme expectación, con más de 120 periodistas procedentes de todo el mundo y varios centenares de aficionados a las puertas de la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a dos pasos de la Torre Eiffel.

Zidane apareció acompañado de Diallo para hacer oficial un secreto que ya no lo era, porque la evidencia de que 'Zizou' debía tomar las riendas del equipo eran enormes y las filtraciones habían matado el suspense.

"Es la persona adecuada para prolongar la edad de oro que vive el fútbol francés", dijo el presidente de la FFF, agradecido con Deschamps, pero deseoso de "abrir un nuevo ciclo".

Su condición de leyenda y "la inmensidad de su talento, demostrados en la Liga de Campeones con el Real Madrid" le convierten en el hombre perfecto que, además, "unir a todo el pueblo francés".

Para Zizou, la selección también era capítulo siguiente de su carrera, 20 años después de su retirada como internacional -aquel cabezazo a Materazzi en la final del Mundial de Alemania que le hizo salir por la puerta pequeña- y cinco después del segundo de sus pasos por el banquillo del Madrid, su única experiencia como entrenador, primero como adjunto de Carlo Ancelotti (2013-2014), luego como entrenador del Castilla (2014-2016) y más tarde en el primer equipo (2016-2018 y 2019-2021).

Las tres Ligas de Campeones con el Madrid, 2016, 2017 y 2018, avalan su llegada al puesto.

"He tenido ofertas para tomar un club, pero las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia en el Madrid", aseguró Zidane, que fiel a su estilo aseguró contener la emoción que sentía por llegar a un puesto con el que siempre soñó.

"He pasado por todas las categorías y he ganado un Mundial (el de 1998 como futbolista), que es lo máximo. Siempre he sabido que algún día dirigiría este equipo", agregó, sonriente y distendido pese a estar viviendo "el momento más importante" de su carrera de entrenador.

Su contrato entrará en vigor el 1 de agosto y llegará acompañado del mismo cuerpo técnico que tuvo en el Madrid, David Bertoni y Hamidou Msaidie, con Grégory Dupont en la preparación física y, según la prensa, Fabien Barthez para entrenar a los porteros.

Si promete "continuidad en la voluntad de ganar" con respecto a Deschamps, augura "algo diferente": "Como jugador yo era un '10', lo que me impulsa es marcar goles. He vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica. En el terreno era un líder, ahora quiero seguir siéndolo por mi experiencia, por lo que he conseguido y por lo que creo ser como entrenador".

España fue uno de lo asuntos que más salió en al rueda de prensa. Por el pasado que Zidane tiene en ese país y por ser la referencia actual en el fútbol, tras haber derrotado a los 'bleus' en las semifinales del pasado Mundial antes de levantar el título.

"Está claro que son un equipo aguerrido. Pero Francia no debe ganar sólo a España. Conozco bien cómo evoluciona el fútbol español. Por ahora no pienso en ellos, no tenemos ningún duelo a la vista", señaló.

En su agenda están marcados cuatro partidos de la Liga de Campeones para la próxima temporada. Su debut será en Turquía el 25 de septiembre, antes de viajar a Bruselas. El primer duelo en Francia será contra Italia el 2 de octubre.

Antes, Zizou prometió explicar cual serán su estilo, sus prioridades, aunque ya avanzó que "se parecerá a lo que se hizo en el Madrid durante años".