El Sporting de Gijón ficha al extremo estadounidense Konrad de la Fuente

El futbolista, nacido en Miami el 16 de julio de 2001, se formó en la cantera del Barcelona, club con el que debutó con el primer equipo y sumó un total de tres partidos durante la temporada 2020/21.

Su carrera continuó en el Olympique de Marsella, en el que disputó 16 partidos de Ligue 1, y prosiguió con las cesiones al Olympiacos griego y al Eibar, antes de firmar en el verano de 2024 por el Lausanne, que la pasada campaña lo cedió al Ceuta.

De la Fuente es internacional absoluto con Estados Unidos, selección con la que ha disputado tres partidos.

El fichaje se produce después de que otras alternativas para la misma demarcación, como la del extremo del Girona Jastin García, no llegaran a fraguarse.

La polivalencia de Konrad, con capacidad para jugar por ambos costados, y su desequilibrio en el uno contra uno eran las características que buscaba la dirección deportiva de Mareo en el mercado para cumplir con uno de los objetivos del técnico argentino Nicolás Larcamón.

El club dio la bienvenida al jugador mediante un comunicado oficial, en el que le desea "el mayor de los éxitos" en su nueva etapa como futbolista rojiblanco.

Konrad se unirá a partir de este jueves a la dinámica de entrenamientos rojiblanca.