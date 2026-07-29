Ligas Europeas rechazan el proyecto de la FIFA: "Es imprudente y divisivo para el fútbol"

"El Mundial no debería estar a la venta. No es un activo de capital privado del presidente de la FIFA. Su valor es creado día a día por ligas, clubes, jugadores y aficionados, a quienes se les está dejando sin voz ni voto en este asunto. Las Ligas Europeas rechazan firmemente esta propuesta", afirmaron.

El colectivo de ligas hizo público un comunicado después de mantener este miércoles una reunión de su comité ejecutivo de manera virtual y afirmó que "el éxito del fútbol siempre se ha construido sobre una estructura piramidal abierta y sobre el delicado equilibrio entre el fútbol nacional e internacional" y que "las oportunidades comerciales deben respaldar estos cimientos, no correr el riesgo de alterarlos".

"Este proceso opaco y esta propuesta unilateral forman parte de un patrón a largo plazo en la toma de decisiones de la FIFA, un patrón que llevó a las Ligas Europeas a presentar una denuncia ante la Comisión Europea sobre la base de que la imposición de decisiones por parte de la FIFA en el calendario internacional de partidos constituye un abuso de posición dominante que vulnera el derecho de la competencia europeo", señalaron.

Las Ligas reclamaron que "las propuestas relativas al calendario y a las competiciones deben desarrollarse mediante procesos transparentes, responsables e inclusivos, con un compromiso significativo y el consentimiento de todas las partes interesadas cuyos intereses se vean afectados, tal y como solicitó explícitamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia sobre la Superliga de 2023".

"Hemos mantenido reuniones productivas con la Comisión Europea sobre este asunto y confiamos en que las decisiones legales que adopten seguirán respondiendo al beneficio superior de los aficionados y de las comunidades del fútbol", recordaron.

Las Ligas aseguraron que continuarán trabajando con la UEFA para salvaguardar los intereses a largo plazo de este deporte. "Tenemos fe en que las federaciones y asociaciones nacionales de todo el mundo harán lo mismo a medida que examinen minuciosamente esta propuesta del presidente de la FIFA", añadieron.

El presidente de las ligas, el suizo Claudius Schäfer, declaró que "la última propuesta de la FIFA de vender participaciones en el Mundial otorgaría a los inversores privados un derecho permanente sobre el fútbol del mañana" y "pondría en riesgo los cimientos sobre los que el fútbol se ha desarrollado y ha prosperado durante generaciones".

"Los líderes responsables del fútbol tienen el deber de mantenerse unidos para oponerse a esta propuesta, no solo por el fútbol de hoy, sino también por las futuras generaciones de jugadores y aficionados, garantizando que leguemos un deporte que siga siendo sano, sostenible y fiel a los valores que lo han convertido en el deporte rey", consideró.