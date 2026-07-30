El Barça completa otra doble sesión con Raphinha y Balde entrenando ya con el grupo

Raphinha se incorporó este miércoles a la estadía en tierras británicas y ultima la recta final de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió con Brasil durante la disputa del Mundial. Balde, por su parte, arrastra molestias físicas que le habían hecho ejercitarse al margen los últimos días.

A la espera de recuperar el grueso de internacionales, Hansi Flick ha contado con los disponibles del primer equipo más los futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil desplazados a Inglaterra.

Este viernes, la plantilla se ejercitará por la mañana y, por la tarde disputará un partido amistoso ante el Birmingham City. En el encuentro probablemente ya no participará el portero Marc-André ter Stegen, que podría abandonar la concentración en las próximas horas para cerrar su cesión al Ajax.