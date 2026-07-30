García Plaza se lleva a 28 futbolistas a los Países Bajos a la espera de Sow y Vargas

Una de las principales novedades de la lista es la inclusión de Julio Díaz tras cerrarse su incorporación procedente del Atlético de Madrid el pasado martes, mientras que regresan Juanlu Sánchez y Castrín, que ya han participado en los últimos entrenamientos con el grupo.
También viaja Alfon González, que continuará con su proceso de recuperación en los Países Bajos, y el brasileño Marcao Teixeira seguirá con su plan específico en la ciudad deportiva.
La lista completa de 28 jugadores la forman Odysseas, Carmona, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Juanlu, Suazo, Guridi, Alfon, Julio Díaz, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Andres Castrín, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow, Jesuly, Edu Altozano y Jorge Moreno.
Durante la concentración, el Sevilla disputará dos amistosos: este viernes 31 de julio ante el NEC Nimega y el próximo domingo 2 de agosto ante el FC Utrecht.
El viernes 7 de agosto, el conjunto sevillista se desplazará a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen el sábado 8 a las 15:30 horas en su última cita antes del comienzo de LALIGA una semana más tarde midiéndose al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.