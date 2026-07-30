Szczesny prefiere LaLiga a la 'Champions': "Es la que te obliga a rendir de forma regular"

"Yo siempre pienso primero en la Liga, porque es el torneo en el que juegas más partidos y el que te obliga a rendir al máximo de forma regular. Pero hay muchos equipos que pueden ganar la 'Champions' y nosotros estamos entre ellos", explicó Szczesny a la prensa desplazada a la concentración de St. George's Park.

A sus 36 años, es el más veterano del vestuario azulgrana tras la marcha de su compatriota Robert Lewandowski, y por eso dice que intenta "ayudar a los jóvenes tanto dentro como fuera del campo".

La ausencia de Lewandowski se la toma a broma: "Ahora tengo más tiempo para hablar español porque ya no tengo que hablar polaco con él. Puede ser una ventaja". Y eso que podía haber sido otra razón para no renovar una última temporada con el Barça, pero Szczesny cree que todavía tiene cosas que aportar.

"Tuve mis dudas, por supuesto. Pero el club me dijo que todavía cree que estoy al nivel que exige esta entidad. Sigo aquí y, mientras me sienta necesario y crea que puedo ayudar al equipo, estaré muy contento de hacerlo", apuntó.

En estos primeros días de pretemporada ha vuelto a coincidir en la portería con Marc-André ter Stegen, que está a punto de abandonar la concentración en tierras británicas para cerrar su cesión al Ajax.

Szczesny tuvo palabras de elogio para el internacional alemán: "Se le ve muy bien. Han sido un par de años difíciles por las lesiones, pero está a un nivel muy alto".