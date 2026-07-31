El Real Madrid de Mourinho echa a andar contra el Fiorentina con muchas bajas mundialistas

Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio llevan desde el día 13 de julio, cuando empezó la pretemporada blanca, disponibles para el preparador portugués. Asencio, no obstante, no participará en los amistosos previstos, después de ser diagnosticado este jueves con una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

Los siguientes en incorporarse a la pretemporada fueron Arda Güler, Fede Valverde, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger y Endrick. Güler y Valverde ya han dispuesto de minutos en los partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra Alcorcón (1-0) y Leganés (4-1).

Siguen ausentes el brasileño Vinicius Jr., el portugués Bernardo Silva, el marroquí Brahim Díaz, el belga Thibaut Courtois, los franceses Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el español Marc Cucurella, de vacaciones tras llegar a las rondas finales del Mundial. Por su parte, los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes y el francés Ferland Mendy prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Teniendo en cuenta los precedentes frente a Alcorcón (1-0) y Leganés (4-1), es de esperar que sean de la partida frente a la Fiorentina el grueso de los futbolistas disponibles del primer equipo. Mourinho podría optar por hacer debutar a Dumfries, el único fichaje de este mercado veraniego que ya está con el equipo y que lleva entrenando desde este martes. Rüdiger y Endrick, que se incorporaron el miércoles, esperarían al siguiente amistoso.

Por su parte, el Fiorentina ha estado muy pendiente del Real Madrid este parón estival, y no sólo por este amistoso. El club italiano se hizo con los servicios del lateral Víctor Valdepeñas, canterano merengue, según publicó él mismo en sus redes sociales. El equipo italiano ya ha disputado tres amistosos, con un saldo de dos triunfos y una derrota.

En los últimos años, el Real Madrid se ha enfrentado en dos ocasiones al equipo de Florencia, las dos en encuentros amistosos, con una victoria para cada uno: los italianos, por 2-1 en 2014, y los españoles, por el mismo resultado en 2017.

Después de este encuentro, al Real Madrid le restan otros tres amistosos antes de empezar oficialmente la temporada. Los de Mourinho visitarán al Ferencvaros húngaro el sábado 8 de agosto; al Deportivo de La Coruña, para el Trofeo Teresa Herrera, el miércoles 12; y al Schalke 04 alemán, el domingo 16. Su estreno oficial en LaLiga será el sábado 22 en el feudo del Espanyol.