Santi Denia, nuevo entrenador de la selección checa de fútbol

"Es para mí quizás el día más bonito de toda mi trayectoria. Un gran honor y privilegio poder participar en este proyecto", dijo Denia tras su nombramiento oficial en una rueda de prensa en la sede de la Federación de Fútbol (FARC), con la que tiene contrato para dos años, con opción de renovación por otros dos, y con el objetivo de clasificar a los centroeuropeos para la Eurocopa de Gran Bretaña e Irlanda, que se celebrará en 2028.

Antes de ese compromiso continental, Denia deberá enfrentarse a Croacia, Inglaterra y España en el marco de la Liga de Naciones, campeonato que comienza en septiembre.

Además de Amo, que fue técnico principal de la sub-18 y asistente de Luis de la Fuente en la selección absoluta, Santi Denia contará "como máximo con uno o dos asistentes checos" entre los que podría figurar el ex jugador del Atlético de Madrid Radek Bejbl, según ha barajado el presidente de la FARC, David Trunda.

La prensa local ha publicado que el sueldo mensual de Denia podría ascender a 70.000 euros netos.

Su designación se produjo tras una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la FARC, cuyo máximo funcionario anunció el nombramiento junto a Pavel Nedved, director general de la selección.

El nombramiento del preparador albaceteño, de 52 años, ocurrió con rapidez, tras un primer encuentro en Nueva York con Trunda hace sólo tres semanas.

"Creo en vuestro proyecto, es algo increíble, una federación de fútbol excelente e histórica", resaltó el albacetense, que también habló de hacer avanzar el fútbol checo.

"No es sólo la posición de entrenador, sino que quiero trabajar con personas con las que comparto valores y la pasión por el fútbol", agregó el técnico español al afirmar que el nuevo cargo es para él un "desafío correcto en este momento" de su trayectoria.

Tras destacar la "profesionalidad, sinceridad y deseo de desarrollar el equipo nacional checo de fútbol", afirmó estar decidido a inculcar sus principios de "lucha", "crear espíritu de familia", "orgullosa autoestima", "desarrollo" y "comunicación".

Denia fue presentado como miembro de la selección española que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, e integrante durante 15 años de la federación española de fútbol al frente de las selecciones sub-16, sub-17, sub-19 y sub-21, además de liderar el equipo que se llevó el oro en París 2024.

Con un palmarés de 220 partidos como técnico de esas categoría juveniles y olímpicas, Denia ha alcanzado algunos grandes éxitos como el título de campeón de Europa sub-17, y sub-19, y además, como asistente de Luis de la Fuente, obtuvo la plata en los JJOO de Tokio (2021).

"En un gran honor y alegría poder presentar a Santi Denia como primer entrenador de la selección absoluta", dijo Trunda en la rueda de prensa, donde matizó que el comité ejecutivo, de trece miembros, apoyó la decisión con una "gran mayoría".

"Sabíamos del perfil que queríamos, y la dirección, y que queremos ir con un extranjero, con experiencia internacional que nos pongan a otro nivel, y con una equipo que tendrá una visión a largo plazo", aseguró por su parte Nedved, que fue Balón de Oro en 2003.