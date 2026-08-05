Moriba y Vecino, fuera de la convocatoria del Celta para amistosos en Italia

El futbolista africano, al que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés sigue buscando una salida, ha sido castigado por el cuerpo técnico por un acto de indisciplina, mientras que Vecino, uno de los refuerzos invernales del pasado curso, sigue sin convencer al técnico gallego.

Ambos trabajaran en la ciudad deportiva Afouteza junto a los futbolistas declarados transferibles: Carles Pérez, Unai Núñez y Carlos Domínguez. En la convocatoria, Giráldez ha incluido a los futbolistas del filial Anxo Rodríguez, Hugo González, Burcio e Antañón.