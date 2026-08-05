Fútbol Internacional
05 de agosto de 2026 a la - 10:15

Moriba y Vecino, fuera de la convocatoria del Celta para amistosos en Italia

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Vigo (España), 5 ago (EFE).- El guineano Ilaix Moriba y el internacional uruguayo Matías Veicino no forman parte de la expedición del Celta español que viajó a Italia, donde el equipo de Claudio Giráldez tiene previsto disputar dos partidos amistosos contra Sassuolo y Nápoles.

Por EFE

El futbolista africano, al que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés sigue buscando una salida, ha sido castigado por el cuerpo técnico por un acto de indisciplina, mientras que Vecino, uno de los refuerzos invernales del pasado curso, sigue sin convencer al técnico gallego.

Ambos trabajaran en la ciudad deportiva Afouteza junto a los futbolistas declarados transferibles: Carles Pérez, Unai Núñez y Carlos Domínguez. En la convocatoria, Giráldez ha incluido a los futbolistas del filial Anxo Rodríguez, Hugo González, Burcio e Antañón.