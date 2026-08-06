El Burgos español incorpora cedido al joven argentino Lencina, con opción de compra

Lencina, de 20 años y natural de Corzuela (Chaco), es un futbolista zurdo que se desenvuelve principalmente como mediapunta, aunque también puede actuar en otras posiciones ofensivas gracias a su movilidad y capacidad para jugar entre líneas.

El argentino llegó a la cantera de River Plate en 2018 y fue progresando por todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo el 4 de agosto de 2024 en un encuentro frente a Unión de Santa Fe.

Uno de sus momentos más destacados llegó en julio de 2025, cuando firmó un doblete en la victoria por 0-4 sobre Instituto de Córdoba, en lo que supuso sus primeros goles como profesional con el conjunto porteño.

Internacional con la selección argentina sub-20, Lencina está considerado como uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera de River Plate.

Con esta incorporación, el Burgos CF continúa reforzando su plantilla con vistas a la temporada 2026-2027, en la que buscará dar un paso adelante en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).