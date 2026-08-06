Fútbol Internacional
06 de agosto de 2026 a la - 11:05

El Burgos español incorpora cedido al joven argentino Lencina, con opción de compra

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Burgos (España), 6 ago (EFE).- El Burgos CF ha incorporado al joven mediapunta argentino Santiago Lencina, que jugará la temporada 2026-2027 en el conjunto blanquinegro cedido por River Plate, en una operación que incluye la opción de compra, según informó este jueves el club español.

Por EFE

Lencina, de 20 años y natural de Corzuela (Chaco), es un futbolista zurdo que se desenvuelve principalmente como mediapunta, aunque también puede actuar en otras posiciones ofensivas gracias a su movilidad y capacidad para jugar entre líneas.

El argentino llegó a la cantera de River Plate en 2018 y fue progresando por todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo el 4 de agosto de 2024 en un encuentro frente a Unión de Santa Fe.

Uno de sus momentos más destacados llegó en julio de 2025, cuando firmó un doblete en la victoria por 0-4 sobre Instituto de Córdoba, en lo que supuso sus primeros goles como profesional con el conjunto porteño.

Internacional con la selección argentina sub-20, Lencina está considerado como uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera de River Plate.

Con esta incorporación, el Burgos CF continúa reforzando su plantilla con vistas a la temporada 2026-2027, en la que buscará dar un paso adelante en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).