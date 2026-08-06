La federación albanesa de fútbol retira su apoyo para un nuevo mandato de Infantino

La AFCH ha enviado una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, para informarle de la revocación de su apoyo a la candidatura de Infantino para un nuevo mandato de cuatro años como presidente de la FIFA.
La carta, firmada por el presidente de la AFCH, Armand Duka, afirma que, "tras nuevas consultas internas y una cuidadosa revisión de la situación, la Federación Albanesa de Fútbol ha decidido retirar el apoyo previamente otorgado a la candidatura de Infantino".
AFCH añade que "mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con la UEFA y sus socios internacionales para apoyar una gobernanza del fútbol basada en la transparencia, la integridad y el interés general del deporte", concluye la nota, colgada en la web de la Federación.
Infantino aspira a ser reelegido para un tercer y último mandato de cuatro años en marzo de 2027, para lo cual necesitaría una mayoría simple de más del 50 % de las 211 federaciones de la FIFA.
Sin embargo, ha perdido confianza de cada vez más federaciones, especialmente en Europa, tras su fracasado plan para abrir a la inversión privada el Mundial.
Hasta ahora, han retirado su apoyo Gales, Serbia y Jordania, y según algunos medios, también Inglaterra y Suecia.