1-1. El Celta cierra la pretemporada con un empate ante el Nápoles

Ante un rival de Liga de Campeones, el Celta sufrió en el primer tiempo. El Nápoles dominó y generó ocasiones desde el inicio. Politano y Di Lorenzo probaron a Radu antes de que el capitán napolitano abriese la lata en el minuto 11 con un remate de cabeza tras una falta lateral. Las acciones a balón parado siguen siendo el dolor de muelas del equipo de Claudio Giráldez.

Massimiliano Allegri agitó su once tras el paso por los vestuarios, y eso beneficio al Celta, que tuvo más balón en su poder. En el minuto 65, un error grosero del internacional belga Kevin De Bruyne, al que Ferran Jutglá le robó el balón al borde del área italiana tras un mal pase del portero Meret, lo explotó el conjunto celeste para firmar las tablas.

El Celta estaba más cómodo, pero el Nápoles amenazaba cada vez que pisaba el área celeste. El delantero Lorenzo Lucca disfrutó de hasta tres ocasiones para dar el triunfo a su equipo, la última en la recta final del encuentro, pero le faltó puntería.

1; Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa , Lobotka, McTominay; Politano, Alisson Santos y Hojlund. También jugaron: Meret, Vergara, De Bruyne, Lucca, Lang, Gilmour, Spinazzola, Cheddira y Giovane.

1; Celta: Andrei Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Faye; El Abdellaoui, Burcio, Febas, Álvaro Núñez; Antañón, Hugo Álvarez y Jutglà. También jugaron: Yoel Lago, Javi Rueda, Hugo González, Marcos Alonso, Miguel Román, Iago Aspas, Swedberg, Carreira y Anxo.

Goles: 1-0 Di Lorenzo, min.11; 1-1 Jutglà, min. 65.

Árbitro: Valerio Vogliacco (Italia). Amonestó al Rahmani por parte del Nápoles, y a Starfelt y Hugo Álvarez por parte del Celta.

Incidencias. Encuentro amistoso disputado en Nápoles.