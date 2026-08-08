Fútbol Internacional
08 de agosto de 2026 a la - 18:40

2-2.El uruguayo Zalazar marca en su debut, pero no evita tropiezo de Sporting ante Estrela

Imagen sin descripción

Lisboa, 8 ago (EFE).- El uruguayo Rodrigo Zalazar sumó este sábado un gol y una asistencia en su primer partido oficial con el Sporting, pero no fue suficiente para evitar el empate por 2-2 ante el Estrela da Amadora en la primera jornada de la Liga Portugal.

Por EFE

Zalazar, que llegó esta temporada al Sporting procedente del Braga, abrió el marcador en el minuto 46 con un disparo raso, y en el 59' se internó desde la derecha, eludió a un rival y envió el balón al área pequeña, donde el griego Fotis Ioannidis anotó el 2-0.

Aun así, en el 72', el Estrela recortó distancias por un contragolpe llevado a cabo por el puertorriqueño nacido en Murcia Leandro Antonetti, ex del Lugo y del Sevilla, y, en el 84', el portero Rui Silva no pudo contener el tiro del francés Beni Souza y el balón acabó cruzando la línea para el 2-2 final.

La jornada inaugural de la Liga Portugal continúa este domingo con el partido del campeón, el Oporto, en casa ante el club propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca, y el del Benfica, que recibirá al Académico de Viseu a puerta cerrada por sanción.