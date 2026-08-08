El estreno de Kang in Lee y el regreso de Barrios, a la espera de Julián Alvarez

Ganador por 4-1 contra el Getafe y perdedor por 2-1 ante el Manchester United, el duelo contra el nuevo proyecto celeste pos Guardiola, con Enzo Maresca como entrenador, es el tercer encuentro de la pretemporada para el grupo de Diego Simeone, pero solo el primero para Pablo Barrios, futbolista capital para el técnico argentino, por diversas molestias, y Kang in Lee, que se ha incorporado al equipo en Corea del Sur, su país natal, tras su fichaje.

Es esperable que haya minutos para los dos, quizá no desde el once, sino según avance el encuentro.

Es el estreno de Kang-in Lee, uno de los tres fichajes para el nuevo curso, junto a Alejandro Grimaldo, que aún no ha debutado, por su participación en el Mundial y sus vacaciones posteriores, y que aún no ha viajado a Corea del Sur, y Morten Hjulmand, que ya ha jugado los dos amistosos precedentes. Necesita más el medio centro.

Pero, sobre todo, es el probable regreso de Barrios. El centrocampista, fundamental para Simeone, tan solo ha jugado tres de los 29 partidos más recientes, entre 27 de competición oficial en el tramo final de la pasada campaña y los dos amistosos jugados hasta ahora en este verano, debido a tres lesiones musculares en el anterior ejercicio, desde la primera el 5 de febrero ante el Betis, y algunas molestias en esta pretemporada.

Aún no jugará este domingo Julián Alvarez, que se incorpora esta lunes al trabajo con el equipo rojiblanco, después de sus vacaciones tras jugar la final del Mundial 2026 y declarar su deseo de ser transferido al Barcelona.

La entidad azulgrana insiste en su fichaje, por más que el club rojiblanco ha asegurado en público y en privado que no está en venta “ni por 100 ni por 150 ni por 200 millones de euros”, además de haber un procedimiento disciplinario extraordinario incoado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por negociar con un futbolista con contrato en vigor (tiene firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros).

‘La Araña’ aún no está disponible para el duelo de este domingo, el penúltimo de la pretemporada del Atlético (el día 14 jugará el último contra el Marsella en el Velodrome), al igual que Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso, que también se sumarán el lunes al trabajo, y Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, que ya trabajan en Majadahonda, pero tampoco han viajado a Corea del Sur a falta del pertinente rodaje.

Otra situación diferente afecta a Thiago Almada y Nahuel Molina, también finalistas del Mundial con Argentina. Su futuro está lejos del Metropolitano. Los dos campeones del mundo en 2022 se van del Atlético este verano, por debajo del rendimiento esperado tanto el atacante, sobre todo, como el lateral derecho, que, si todo sigue el curso esperado, jugarán en el River Plate y el Roma, respectivamente. También saldrá Matteo Ruggeri al Aston Villa. Ya se han ido Antoine Griezmann y Clement Lenglet.

El lateral italiano ni siquiera ha viajado a Corea del Sur, cuando en la expedición hay más jugadores que van a salir del equipo (Thomas Lemar y Carlos Martín, quizás alguno más) y trece futbolistas de las categorías inferiores: los porteros Salvador Esquivel y Dani Rubio; los centrales Jorge Domínguez, Dani Martínez y Aleksa Puric; los laterales Romeo Hueso, Javi Boñar y Arnau Solà; los extremos Iker Luque y Arnau Ortiz (suma dos goles en la pretemporada); el media punta Jorge Castillo; y los delanteros Sergio Esteban y Miguel Cubo, de los que varios tendrán más minutos de recorrido este domingo.