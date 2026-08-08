Tagliafico: "España jugó muy bien y fue merecido ganador"

Desde su canal de la plataforma Twitch, confesó que las dos prórrogas que jugaron, en dieciseisavos ante Cabo Verde y en cuartos ante Suiza, y las remontadas en octavos y semifinales ante Egipto e Inglaterra respectivamente, desgastaron física y mentalmente al equipo antes de disputar la final.

"Es difícil jugar casi todos los partidos igual. O sea, mentalmente te arruina. La alegría de clasificar, sí, pero pasar todos los partidos así te desgasta muchísimo. La semifinal contra Inglaterra fue una locura también...No quiero que parezcan excusas, pero llegamos a la final agotados de todas maneras, física y mentalmente. Obviamente que estás ahí a un pasito y quieres dar lo mejor, pero a veces se gana y a veces se pierde, se juega mal, se juega bien; España jugó muy bien, fue merecido ganador, nosotros jugamos mal y el fútbol es así", aseveró.

"Todavía teníamos en la cabeza la sensación de que llegamos a la final dándolo todo. Hasta el gol, ellos habían creado más y todo, pero esa sensación de mantenerles hasta los penaltis y lo conseguimos...En la final de 2022, nosotros jugamos muy bien y casi se nos escapa. Estaba esa sensación de a lo mejor hay que llegar a los penaltis y ganarlo ahí. Pero bueno, así es el fútbol", agregó.

España ganó a Argentina 1-0 en la final del Mundial disputada en el MetLife de Nueva Jersey, gracias a un gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106.

Lejos de alimentar cualquier relato sobre una posible conspiración para que la Albiceleste no repitiese título, Tagliafico valoró los dos últimos Mundiales de la selección argentina, pese a que no pudo reeditarse el triunfo de Catar 2022, a la vez que sostuvo que "hay que saber perder".

"La medalla dorada la tenemos de 2022. Hay que estar orgulloso también con la de plata. No es fácil llegar a dos finales seguidas ni tener dos medallas. Hay que darle importancia y hay que saber también perder. Esta medalla demuestra que lo lograste, llegaste hasta el final, pero lamentablemente se puede ganar o perder. Pero otra más para el cuaderno, y vale mucho. Por todo lo que se trabajó. Y no es solo un trabajo de un mes. Esto se trabaja en tres años y medio después del último Mundial", narró.

En el plano personal, el lateral izquierdo, de 33 años, reconoció que el de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá fue el último que jugó defendiendo los colores de Argentina: "Este Mundial creo que sí, fue el último. Ya no me da para otro".