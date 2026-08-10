El venezolano César Farías deja el banquillo del Barcelona

"Barcelona Sporting Club comunica a sus socios e hinchas que el profesor César Farías y su cuerpo técnico han dejado de estar al frente del primer equipo", informó el club de la ciudad de Guayaquil.

Farías llegó en el comienzo de este año. Condujo con éxito a Barcelona en la segunda y la tercera fase de la Copa Libertadores Libertadores, dejó en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo, pero quedaron en el último puesto del Grupo D al acumular cinco derrotas y obtener solo un triunfo.

En la Liga Pro Barcelona está en el quinto puesto con 35 puntos, en tanto el líder Independiente del Valle acumula 62.

El equipo cayó el sábado por 1-2 ante Macará.

Con Farías, Barcelona ganó el miércoles pasado por 0-1 a Liga de Portoviejo en partido de octavos de final de la Copa Ecuador, pero podría perder la plaza por haber alineado al jugador Erik Mendoza, que estaba inhabilitado, y será la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) la que resolverá ese caso.

El club no ha comunicado quién reemplazará a Farías.

El próximo sábado Barcelona jugará ante el Mushuc Runa por la vigésima quinta fecha de la liga local.