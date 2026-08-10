Forlán describe a Valverde y Araujo como "grandísimos jugadores"

Matizo que "por ser lo que son" se espera que en la selección "sean lo mismo" y a veces eso no es tan sencillo, pero enfatizó que se trata de dos "grandísimos jugadores".

En su primera conferencia de prensa como conductor interino de la selección absoluta de Uruguay, el entrenador de la sub-20 no dudó en ratificar su confianza en Valverde, extremo del Real Madrid, y el central Araujo, flamante refuerzo del Liverpool que llega procedente del Barcelona.

En el reciente Mundial Araujo no pudo jugar por una lesión, como le ocurrió en Catar 2022. Valverde jugó contra Arabia Saudí y Cabo Verde y fue sustituido en el minuto 56 del partido que perdieron por la mínima ante España y selló la eliminación en fase de grupos.

Forlán expresó comprensión con la situación vivida por Uruguay en el Mundial bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa.

"En el caso de Araujo tuvo varias lesiones. Tuvo la mala suerte de no poder llegar a los mundiales como hubiera querido. Valverde es un jugador que tanto en el Mundial este como en el anterior intentó hacer lo mejor posible. A veces los resultados o el rendimiento no son lo esperado. Él nos tiene a nosotros mal acostumbrados a ese gran nivel que tiene en Real Madrid. Los dos son grandísimos jugadores", concluyó.