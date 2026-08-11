Cruzeiro confía en vencer al campeón y favorito Flamengo en el duelo entre brasileños

Pese a sus numerosas bajas y a su historial negativo en los partidos con Flamengo, el equipo azul de la ciudad de Belo Horizonte confía en un mantener en su estadio, el Mineirão, su buen momento actual, con cuatro victorias en sus últimos seis partidos.

Cruzeiro, que regresa a una fase eliminatoria de la Libertadores por primera vez desde 2019 y se clasificó a octavos como segundo del Grupo D tras Universidad Católica, tendrá como rival en el partido de ida a un Flamengo que no solo es el actual campeón del torneo sino que avanzó como líder del Grupo A y con la mejor campaña de la primera fase: cinco victorias y un empate en seis partidos.

En la Libertadores los dos clubes brasileños solo se midieron una vez, en octavos de final en 2018, cuando Cruzeiro avanzó a cuartos tras imponerse por 2-0 en el estadio Mineirão de Belo Horizonte y caer por 1-0 en su visita al Maracaná de Río de Janeiro.

Desde entonces, la superioridad del Flamengo es incontestable: en diez partidos el conjunto carioca se impuso en siete y empató dos, mientras que el Cruzeiro solo contabilizó un triunfo.

Cruzeiro acumula mejores resultados desde que los torneos se reiniciaron tras el Mundial 2026, incluyendo la clasificación a cuartos de final de la Copa do Brasil, pero esa recuperación tuvo un costo.

El extremo colombiano Luis Sinisterra y el centrocampista Gabriel Pec, dos importantes titulares en el equipo comandado por el técnico portugués Artur Jorge, sufrieron lesiones y están descartados para el partido del miércoles.

El conjunto azul tampoco podrá contar con el lateral derecho Fagner ni con el centrocampista Lucas Romero, que tendrán que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Flamengo, en cambio, contará con el regreso del centrocampista Lucas Paquetá, el fichaje más caro de su historia y que se recuperó de la lesión que sufrió con la selección brasileña en el Mundial, así como del zaguero Léo Ortiz, igualmente dado de alta por los médicos.

La única baja importante en el equipo dirigido por el también técnico portugués Leonardo Jardim es el defensa central Vitão, con una lesión muscular en la pierna izquierda.

. Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Keny Arroyo; Matheus Pereira, Bruno Rodríguez y Kaio Jorge.

. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (o Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (o Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Pedro.

Árbitro: el argentino Yael Falcon auxiliado en las bandas por sus compatriotas Facundo Rodríguez y Pablo González y en el VAR por Héctor Paletta.

Estadio: Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte.