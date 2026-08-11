McGinn: "Ya hemos demostrado que podemos competir con los mejores"

El Aston Villa, campeón de la Liga Europa, estuvo a punto de eliminar el pasado curso al PSG de la Champions, en el duelo de cuartos de final que terminó con el pase del cuadro galo que ganó en la ida 3-1. En la vuelta, en Birmingham, los villanos se impusieron por un insuficiente 3-2.

"Nos enfrentamos al que a la postre sería el campeón y, en mi opinión, les planteamos las dos eliminatorias más difíciles de todo el torneo. Maduramos en esos partidos y demostramos que podemos competir con los mejores. Debemos volver a hacerlo", recordó el escocés.

"Siempre hemos competido con los mejores de Inglaterra y Europa. Tenemos nuestros retos y ha habido muchos cambios, pero seguimos contando con el mismo núcleo, el mismo entrenador, los mismos métodos y el mismo deseo de seguir adelante y lograr más. Mientras mantengamos esa ambición, los aficionados del Villa pueden esperar lo máximo posible", dijo McGinn, recuperado para el choque de Salzburgo.

"Han cambiado muchas cosas en los ocho años que llevo aquí. Contamos con una estructura y unos estándares que nos han llevado al éxito. Nuestra labor consiste en integrar a los nuevos jugadores y hacer que crean, como todos nosotros, en el nuevo Aston Villa", dijo el atacante del Aston Villa.

John McGinn destaca el crecimiento de su equipo a pesar de los cambios en la plantilla: “Hay mucho cambio, pero cuando miras a otros clubes en Inglaterra, hay mucho cambio. Lo que aún tenemos es nuestro núcleo principal, el mismo entrenador, los mismos métodos y el mismo deseo de lograr más".

"Muchos pensaron que alcanzamos nuestro techo hace unas temporadas y les demostramos lo contrario. Mientras tengamos ese empuje para lograr más, los aficionados del Aston Villa pueden esperar lo máximo posible", concluyó el jugador.