Motagua expone su paso perfecto ante un Cartaginés en busca de su primera victoria

El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde las Águilas intentarán mantener su buen rendimiento en casa.

El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja y acercarse a uno de los dos cupos que concede el Grupo D para los cuartos de final.

Motagua, dirigido por el técnico español Javier López, debutó con una goleada por 5-0 sobre el Verdes beliceño y en la segunda jornada derrotó por 1-0 al FAS salvadoreño.

Esos resultados tienen al conjunto hondureño en la cima del grupo con 6 puntos. Le sigue con 3 el Municipal guatemalteco, mientras Cartaginés y FAS tienen un punto y Verdes aún no ha sumado.

Motagua, además, permanece invicto como local en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, con 6 victorias y un empate en 7 partidos jugados en casa, para un balance de 13 goles anotados y cuatro recibidos.

Cartaginés, bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, llega al compromiso después de empatar 1-1 con Municipal en su debut.

El conjunto costarricense tuvo jornada de descanso en la segunda fecha, por lo que el partido en Tegucigalpa será su segundo encuentro en la competición.

Los Brumosos necesitan sumar para conservar sus opciones de clasificación y afrontar con mayor margen las dos últimas jornadas, en las que jugarán como locales ante Verdes y FAS.

El encuentro será el cuarto entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana, una serie en la que el Cartaginés ha sumado dos victorias y un empate.

Cartaginés acumula seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas en 16 partidos disputados en el torneo regional, registro que lo convierte en el tercer club costarricense con más encuentros jugados en la historia de la competición.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Padilla, Denis Meléndez, Jorge Serrano, Jesús Bátiz, José Reyes y Jonathan Moya.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Rándall Cordero, José Quirós; Manuel Morán, Andrey Mora, Luis Flores, Juan Gaete; Alonso Hernández y José González.

Estadio: José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 19.00 local (01.00 GMT del jueves).